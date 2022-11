En quête de la robe parfaite pour notre party de bureau, notre réveillon en famille ou notre soirée du Nouvel An? De la petite robe noire classique à la robe scintillante à des kilomètres à la ronde, on a déniché une sélection de tenues glamour pour tous les budgets et tous les styles. À go, on donne le coup d’envoi aux festivités!