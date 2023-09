Dans la quatrième saison de Sex and The City, lorsque Carrie Bradshaw dévalise le vestiaire de Vogue, elle tombe nez-à-nez avec des escarpins Mary Jane, signés Manolo Blahnik (évidemment!). Cet automne, la chaussure à brides reprend du galon. On aime son élégance romantique et son confort à toute épreuve: de fait, cette saison, le modèle préfère mettre les choses à plat en embrassant la douceur d’une ballerine, même si les adeptes de talons hauts pourront toujours satisfaire leur envie de grandeur.