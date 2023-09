Chaussures indispensables de notre garde-robe, nos baskets imposent leur style décontracté au quotidien, qu’on les porte avec un jean large – pantalon clé de l’automne – ou avec une robe chic. Côté modèle, on opte pour des chaussures désormais cultes, comme les sneakers 550 de New Balance et les Gazelle d’Adidas, à moins qu’on ne préfère les nouveaux souliers recyclables, faits à partir de bouteilles en plastique et de déchets alimentaires, issues d’une collaboration entre Thousand Fell et Frank and Oak. Bref, voici 15 modèles de baskets tendance à adopter pour la rentrée!