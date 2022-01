Shopping: 10 pulls tendance pour passer l’hiver au chaud

Il peut être classique – aussi discret qu’un simple pantalon noir – ou choisir d’assumer un style unique en embrassant des couleurs, des coupes et des motifs qui flirtent avec les tendances. De qui s’agit-il? De notre pull, pièce phare et indispensable de notre garde-robe hivernale, qui nous habille tous les jours ou presque jusqu’au retour des beaux jours. Cette saison, et quand il est question de style, c’est le pull jacquard – ou Fair Isle, comme l’appellent nos voisins du sud – qui tient le haut du panneau. Suranné mais néanmoins charmant, son motif rétro nous évoque le style «après-ski» des années 1960, à la mode dans les stations perchées en altitude, d’Aspen à Chamonix. On ne jure que par des teintes unies? Avec ces 10 pulls tendance pour tous les goûts et pour tous les budgets, on a l’embarras du choix!