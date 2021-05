Shopping : 10 items tendance pour enfants chez SSENSE

Enfin! Ssense lance une toute nouvelle section pour enfants. Le détaillant Montréalais offre un éventail distinct de prêt-à-porter de designer qui invite à la fantaisie, sans jamais compromettre le confort ni la fonctionnalité. Au menu? Des ensembles de sport, des constructions en tulle, des accessoires scintillants, des baskets… Un lancement qui a pour but d’initier les plus jeunes à la découverte et à l’expression de soi!