Ton amour pour la mode t’amène à étudier — et à essayer! — de nombreux courants vestimentaires. Quelle tendance te fait de l’œil cette saison?

Je me réjouis du grand retour du quiet luxury. C’est une tendance qui s’affirme par son authenticité et son intemporalité. Il y a une forme de respect et de lenteur dans le choix de chaque pièce, ce que j’aime bien. Plutôt que d’investir dans une garde-robe extravagante, qui ne durera qu’un temps, j’opte pour des pièces de qualité, minimalistes, aux teintes neutres. Depuis que j’ai entrepris ce virage mode, je constate que c’est beaucoup plus simple pour moi de m’habiller le matin. Les coupes et les couleurs épurées contribuent à stimuler mon imagination plus que jamais!

