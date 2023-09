En plus de mettre de l’avant des basiques élégants, confortables, polyvalents et pratiques, et des morceaux seyants et ultratendance, la campagne automnale met aussi en vedette trois personnalités canadiennes qui s’assument pleinement: la personnalité télé et experte du style Meredith Shaw, la créatrice de contenu GLAMZILLA et la chorégraphe et directrice de création Mel Charlot. Gageons que les #PennGals, une communauté de femmes qui joignent leurs forces pour se soutenir mutuellement et ouvrir les esprits, se laisseront inspirer par les trois mannequins vedettes de la campagne «Votre superpouvoir? La liberté.» Parce qu’au fond, ce qui compte par-dessus tout, c’est l’amour de soi et la liberté d’être soi!