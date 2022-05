De Cher Horowitz dans Clueless aux streetstyles de New York, avoir un haut et un bas assortis est sans conteste le look signature du moment. Les marques ne s’y sont pas trompées et nous proposent des ensembles plus fashion les uns que les autres. Du matelassé aux couleurs vives en passant par des imprimés qui sentent l’été, on vous propose une sélection d’ensembles deux-pièces tendance pour être tout aussi stylée pour aller travailler qu’en weekend décontracté.