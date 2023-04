Pour sa quinzaine édition, la soirée-bénéfice des Printemps du MAC — dont tous les profits seront versés à la Fondation du MAC, qui a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d’activités — se déroulera dans un décor audacieux et immersif au New City Gas sous le thème de «Bleu Minuit». Chose certaine, il s’agit d’un des plus grands événements philanthropiques et créatifs de l’année dans la métropole.

Bleu Minuit est sans contredit un événement à ne pas manquer! Chaque année, leur comité bénévole mobilise la communauté qui partage avec eux un intérêt pour les arts visuel.

«Créés avec brio par un comité dévoué qui œuvre bénévolement pour la cause et qui a à cœur le rayonnement du MAC, les Printemps permettent non seulement de sensibiliser les jeunes professionnel[le]s à l’importance du Musée et de l’art contemporain, mais également à l’importance de la philanthropie et de leur rôle à titre de jeunes philanthropes», poursuit Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du Musée d’art contemporain de Montréal.

Au menu? Cocktail dinatoire, service de bar ouvert, encan silencieux, danse à volonté, une foule d’œuvres d’art à zieuter — et qui sait peut-être même à acheter! — et bien sûr des looks mode à la fois audacieux, créatifs et intemporels comme le thème de cette année le suggère!

Un mot sur l’encan

Ce sont plus de vingt œuvres — allant de 250 $ à 10 000 $ — d’artistes canadiens émergents qu’il sera possible de découvrir et d’admirer sur place. Parmi ceux-si, on retrouve notamment Maude Arsenault, Nabil Azab et Vinna Bégin.

« La Fondation est très fière de soutenir la relève artistique et de contribuer à l’essor de l’écosystème de l’art contemporain. L’encan des Printemps du MAC invite les amateurs d’art à se faire leur propre idée et à développer leur approche personnelle de ce qu’est l’art contemporain. L’encan présente l’art sous toutes ses formes. : physiques et virtuelles, matérielles et immatérielles », explique Anne Lebel. Pour découvrir le catalogue de l’encan, c’est par ici! Ptiss! Pour les billets , faites vite, il ne reste que quelques billets bienfaiteurs et VIP de disponibles.

En attendant l’événement, voici 10 idées de robes à arborer lors de cette grande soirée!