L’hiver arrive à grands pas… et le froid aussi! Pour garder nos pieds au chaud, l’entreprise de bijoux montréalaise Horace Jewelry, dévoile une jolie collection de bas réalisée en collaboration avec la compagnie d’ici Robin des bas. La sélection est disponible exclusivement sur le site de Horace Jewelry et, pour chaque paire achetée, les deux entreprises québécoises promettent de redonner à leur tour. En effet, à chaque paire de bas vendue, Robin des bas en offre une à une personne en situation d’itinérance. La jeune société québécoise collabore avec l’organisme l’Accueil Bonneau, qui accueille des personnes en situation d’itinérance, leur procure un logement temporaire et les accompagne au quotidien vers la réinsertion sociale et la stabilité résidentielle. Aujourd’hui, l’Accueil Bonneau estime ses besoins à 9 000 bas.

Et les bonnes actions ne s’arrêtent pas là! De son côté, Horace Jewelry promet de remettre un montant de 5 $ à la Fondation filles d’action pour chaque paire de bas achetée. Cette organisation, particulièrement active dans les quartiers défavorisés, vise à fournir aux jeunes femmes un espace pour leur permettre de s’exprimer et de développer leurs compétences. Elle leur apporte également des ressources, un soutien pratique et leur donne accès à de multiples opportunités. En achetant une jolie paire de chaussettes, on prend donc soin de nos pieds, mais on soutient également l’empowerment des jeunes femmes!

Deux modèles aux designs à la fois modernes et passe-partout sont en vente sur le site de Horace Jewelry au prix de 18 $ chacun.

