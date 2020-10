24 jours pour 24 bonnes actions. Cette année, on remplace les chocolats de notre calendrier de l’avent traditionnel par des dons à des œuvres de charité. Pour la première fois, le calendrier 24 Good Deeds débarque au Canada. Le concept est simple: pour 24 $ seulement, on reçoit un calendrier de l’avent qui vient en aide à 24 associations différentes. Ces dernières sont soigneusement choisies pour leur travail sur le plan local ou international. Chaque jour, on ouvre une petite fenêtre et on découvre à qui on a fait un don! Par exemple, on pourrait planter un arbre en Ouganda un jour et aider à l’accessibilité d’un vaccin pour un enfant le lendemain! Les organismes canadiens participant à l’édition 2020 du calendrier sont le Breakfast Club, Dare to Care, Sarvac, Wilderness International, Spirit North, Second Harvest, Hope Air, Heart & Stroke Foundation, Indspire, Dog Guides Canada et Sick Kids Foundation. À l’international, les dons aideront de multiples organisations dans de nombreux domaines tels que la prévention contre la malaria, la pauvreté et le droit à l’éducation.

Comment le calendrier fonctionne? On le commande sur le site internet de 24 Good Deeds en faisant un don de 24 $. Pour chaque dollar dépensé, 75 sous sont versés directement à l’organisation. Les créateurs du calendrier vérifient que les fonds sont utilisés à bon escient et s’assurent que leurs impacts sont réels. Le reste de l’argent (25 sous par dollar) sert à couvrir les frais liés à la préparation et la promotion du calendrier. Il est aussi possible de donner plus de 24 $ – les montants des dons sont alors adaptés en conséquence.

Le concept, qui a été lancé en Allemagne en 2011, a déjà permis de récolter plus de 4 millions de dollars et de venir en aide à 216 organismes dans 57 pays différents. Cette année, ce projet est d’autant plus important que de nombreuses associations peinent à récolter des fonds à cause de la pandémie mondiale. Pour soi-même, ou pour un proche, on n’hésite plus à se procurer ce calendrier qui permet de faire de bonnes actions aux quatre coins du monde… sans bouger de chez soi!

