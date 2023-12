Notre dimanche idéal? On le passe devant un bon film de Noël (voyez notre sélection des 10 meilleurs films disponibles sur Netflix Canada juste ici), avec une tasse de chocolat chaud fumante, quelques sablés faits maison, un pyjama confortable et des chaussons tout doux qui ne quittent plus nos pieds. Selon nous, la paire idéale devrait être moelleuse comme un nuage, s’enfiler facilement et avoir – quand même – du style (ou du moins, autant que des chaussons peuvent être tendance). Le seul souci, quand on a trouvée ladite paire, est qu’il devient soudain très difficile de quitter notre nid douillet pour enfiler nos bottes d’hiver et mettre le nez (gelé) dehors! Voici tout de même 15 pantoufles qu’on rêve d’avoir à nos pieds pour passer l’hiver au chaud (de notre côté, on a une prédilection pour ce modèle matelassé de Frank and Oak et ces chaussons en suède classique trouvés chez Simons).