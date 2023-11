Holidate (2020)

Deux célibataires endurcis qui détestent Noël, et qui se promettent de passer le temps des Fêtes ensemble, question de ne pas se retrouver à la table des enfants ou criblés des reproches de leur entourage? On mélange à cette formule un peu de magie de Noël, et ça ne peut que se terminer en histoire d’amour improbable!