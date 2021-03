Comment avez-vous pris de l’assurance au fil des ans?

MITSOU GÉLINAS Ç’a été progressif. À 17 ans, j’avais de l’audace à revendre et je n’avais aucune crainte, car je n’avais pas encore connu l’échec. Puis, on fait des erreurs et on se dit que la vie n’est pas aussi facile qu’on l’imaginait. C’est à ce moment-là qu’on perd confiance en soi, parce qu’on se rend compte qu’on ne sait finalement pas grand-chose. Avec le temps cependant, on acquiert de l’expérience et on peut utiliser cette connaissance pour aller plus loin. Pour moi, c’est une source d’assurance. Il faut accepter que le doute fasse partie du processus créatif. Mais le sentiment de se faire confiance est réconfortant, personne ne peut nous le retirer.

STACEY McKENZIE Je n’ai pas toujours eu autant d’assurance qu’aujourd’hui. Ç’a été long avant que je m’aime et que je m’assume pleinement. En Jamaïque, où j’ai grandi, je ne ressemblais pas aux autres filles noires, malgré mes tentatives pour m’intégrer. J’ai essayé de changer mon look en lissant mes cheveux, en estompant mes taches de rousseur et, même, en camouflant mes lèvres avec du maquillage. Lorsque j’ai voulu percer dans l’industrie du mannequinat, ç’a été la même histoire: on ne m’acceptait pas, car j’étais trop «différente». À un moment, ça m’a frappée: peu importe mes efforts pour me conformer aux autres, je restais la même. Alors, pourquoi ne pas simplement être moi?

MELISSA GRELO J’étais en pleine crise de la vingtaine lorsque j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière d’enseignante. Ce n’était pas une mince affaire pour la personnalité de type A que je suis et qui refuse d’abandonner, mais c’était en fait un moyen d’honorer cette petite voix en moi que j’avais probablement trop longtemps ignorée. En l’écoutant et en faisant fi ou presque de toute prudence, j’ai appris à lui faire confiance. On dit que si on saute, un filet de sécurité apparaîtra, et je crois qu’en tant que femme, c’est un risque qu’on devrait prendre plus souvent. En sachant que j’ai survécu à ce changement, j’ai senti que je pouvais tout entreprendre. Depuis, je ne pense pas avoir arrêté de faire croître ma voix intérieure. Pour moi, la confiance en soi, c’est ça.