Présentée par La Vie en Rose et organisée par la Grappe métropolitaine de la mode, mmode, la Semaine Mode de Montréal est un rassemblement festif qui réunit passionnés et amoureux de mode locale, tout en mettant en lumière la créativité et le talent des gens de l’industrie d’ici!

Au cours de cette semaine effervescente, près de 200 designers, fabricants, détaillants et écoles, de partout au Québec, profiteront de l’occasion pour dévoiler leurs nouvelles collections, ouvrir les portes de leurs ateliers et boutiques et connecter avec les adeptes du milieu. La Semaine Mode de Montréal 2023 offre également une vitrine unique sur les meilleures pratiques de mode circulaire ainsi qu’un accès privilégié aux écoles spécialisées du secteur.