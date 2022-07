Après un stage court, mais intense, chez le parurier Philippe Grand, elle a mis à profit son expérience pour créer l’Atelier Marine Billet au début de 2018. Le succès a été immédiat, ou presque. Elle a commencé à travailler avec de grands noms de la mode, dont Comme des Garçons, et a participé à la création d’une ligne d’accessoires pour les cheveux avec l’artiste coiffeur de renom John Nollet. Puis, elle a surtout commencé sa collaboration avec Schiaparelli, inscrite au calendrier de la mode depuis 2014, après un hiatus de 60 ans. Daniel Roseberry l’a initiée à sa vision unique d’une mode surréaliste. «J’étais déjà habituée aux exigences de l’industrie, mais avec Daniel, le niveau est monté d’un cran – à la fois dans les détails et dans la technicité –, ce que j’apprécie vraiment», déclare Marine Billet. Tous deux discutent longuement de la manière dont chaque bijou conceptuel fonctionnera dans la réalité; aucun détail – ni le matériau ni le poids et le sentiment que le designer souhaite susciter – n’est laissé au hasard. «Ça devient plus facile avec la confiance et le temps, dit la prototypiste. On se comprend plus vite quand on construit une relation.» Mais la principale qualité requise pour atteindre ce niveau de travail d’une exigence hors pair est la réactivité. «On doit décider très rapidement de la manière dont on va construire la pièce, explique-t-elle. Les délais sont toujours très courts.»