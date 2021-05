La septième cérémonie annuelle de la remise des Prix canadiens des arts et de la mode (CAFA) se tiendra virtuellement le mercredi 19 mai. La soirée commencera dès 19h pour tous les inscrits. Un tapis rouge et un avant-gala seront diffusés juste avant.



L’actrice canadienne Amanda Brugel sera l’animatrice de la soirée. « Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de souligner et d’encourager l’incroyable talent local dans les industries des arts et de la mode. Cet événement sera différent de tout ce que CAFA a organisé auparavant », explique celle qui a auparavant animé l’événement From Stitch to Screen, heureuse de participer à cette première expérience de gala virtuel pour la CAFA.