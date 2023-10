Vous êtes connue pour votre style très «French girl», mais vos tenues ont aussi de jolies touches californiennes. Comment définiriez-vous votre façon de vous habiller?

Je pense qu’il y a quelque chose de très français dans mes looks, c’est vrai, mais peut-être aussi quelque chose de plus californien dans la simplicité de mon style. Souvent, je me contente d’une bonne paire de jeans avec un tee-shirt parfaitement ajusté ou un pull classique. Pour les occasions plus habillées, il est difficile de se tromper avec une belle robe. Je suis constamment à la recherche de pièces vintage spéciales et j’opte le plus souvent pour le noir.

Avez-vous des conseils pour incarner l’esthétique sans effort et cool de la «French girl»?

Restez simple et sexy. Il n’y a rien de plus classique et de plus chic qu’une simple chemise blanche boutonnée. Il existe un mythe selon lequel le style français est facile à atteindre, mais pour obtenir un look simple et raffiné, il faut y penser! Les Françaises s’habillent bien – n’ayez pas peur de faire un effort et d’être un peu plus décadente. Et évitez à tout prix les leggings en dehors du gym!