Les pièces emblématiques de la gamme, en maille métallique, ont été fabriquées à partir d’un mélange de métal recyclé et de métal conventionnel, résultat de mois de d’apprentissage et de développement du côté des deux marques. Certaines de ces pièces, assemblées à partir de crochets fabriqués à la main, ont été produites en plus petites quantités: si vous voulez mettre la main dessus, « Hurry up! » comme s’exclamait Ann-Sofie Johansson en conférence de presse.

La collaboration Rabanne H&M sera présentée au cours d’un événement, que l’on imagine déjà aussi éclatant qu’extravagant, à Paris au club Silencio. Les invités triés sur le volet présenteront en exclusivité les principaux modèles de la collection avant son lancement officiel le 9 novembre 2023, dans une sélection de magasins et en ligne sur hm.com.

Lire aussi:

Tendance : 15 pantalons baggy pour être dans le coup

Shopping : le trench en 4 façons stylées

Shopping : 10 trenchs tendance pour l’automne