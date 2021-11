«Avant l’existence d’Internet, le sens de l’originalité était un facteur important selon l’endroit où vous viviez», renchérit l’experte. Parachute est arrivée au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit… dans une société obsédée par l’image, ce qui allait de pair avec la philosophie de la marque. Ce désir insatiable de nouveauté commence le plus souvent en marge de la société, et ça a évidemment joué en faveur de la griffe. Celle-ci a aussi eu le flair de parier sur une certaine mystique. «Nous n’étions pas surexposés; il fallait vraiment nous chercher pour nous trouver, explique Nicola Pelly. Les magasins étaient des destinations: il n’y avait pas de publicité, il y avait surtout des photos “éditoriales”, et tout fonctionnait par le bouche-à-oreille. Les gens avaient l’impression de “trouver” le magasin, et ça a vraiment aidé notre image.» Les médias et les magazines ont également joué un rôle très important dans le soutien international à la marque. GQ , par exemple, lui donnait des espaces publicitaires gratuits, parce que ça augmentait le facteur «cool» du magazine; Andy Warhol accordait des réductions à la marque si elle annonçait dans son magazine, Interview, parce qu’il aimait la griffe – dont il était d’ailleurs client. Les acheteurs mode commençaient aussi à voyager davantage, ce qui ouvrait de nouveaux horizons aux marques plus nichées et rendait le style avant-gardiste accessible à tous.

Mais ce qui distinguait les vêtements Parachute des autres labels de l’époque, c’était leur fonctionnalité: de grandes poches, des cols larges et des détails pratiques; l’utilitaire dans ce qui se fait de mieux. «On n’a jamais voulu habiller les gens de la tête aux pieds. On souhaitait qu’ils ajoutent des éléments propres à leur personnalité, qu’ils mélangent le tout à leur manière afin qu’ils s’expriment [par leur tenue]», explique Nicola Pelly.

À la fin des années 1980, Parachute a évolué vers quelque chose de beaucoup plus élégant, mais son esprit de rébellion, d’anticonformisme et d’expression de soi radicale est resté. Il était, de fait, déjà profondément ancré dans l’ADN de la marque.

Une exposition immersive

L’idée d’une exposition au Musée McCord a germé il y a plus de huit ans, lorsque Nicola Pelly a rencontré Stéphane Leduc, un vieil ami et connaisseur de la mode montréalaise qui l’a aidée à élaborer les grandes lignes de cette rétrospective. Après avoir envisagé de nombreux lieux et partenaires, ils ont arrêté leur choix sur le Musée McCord, axé sur l’histoire sociale de Montréal, du Québec et du Canada. C’était pour eux une évidence. La créatrice de Parachute ne voulait pas d’une simple exposition de mode, car la marque, dans ses années de splendeur, avait été bien plus que ça. «C’est aussi l’histoire du design et de Montréal dans les années 1980», dit-elle. Alexis Walker abonde dans ce sens: «Le mandat de la collection de mode du Musée McCord est de documenter l’histoire de la mode à Montréal, dit-elle. Parachute étant l’une des plus grandes réussites de la mode canadienne, et pour moi, qui suis historienne et conservatrice, cette exposition est un cadeau.»

L’ampleur de la documentation que Nicola Pelly avait conservée a été un élément déterminant pour faire de cette exposition une grande rétrospective: plus de 800 vêtements et des boîtes de coupures de presse, de photos et d’objets que le duo montréalais à l’origine de Parachute a fabriqués, comme des cartes postales, des autocollants et des boutons. La créatrice, qui a fait don de toutes ses archives au Musée McCord, permet à cette institution montréalaise de conserver la collection Parachute la plus vaste et la plus exhaustive dans le monde. Ce qui est le plus remarquable, c’est que pour chaque vêtement, on trouve des traces de sa confection dans des photographies, des croquis, des feuilles de production, des prix, des dates, etc. L’exposition elle-même commence par une immersion dans l’ère de la new wave des années 1980 à Montréal, puis se poursuit dans un studio de design, une boîte de nuit, un espace centré sur la photographie et, bien sûr, le magasin, là où la magie s’est véritablement installée. «Nous voulions que ce soit une expérience, tout comme une visite dans un magasin Parachute en était une en soi», précise Alexis Walker. Quant à Nicola Pelly, cette exposition clôt un chapitre de sa vie. «Ç’a été une aventure merveilleuse et enrichissante. Et maintenant que toutes les archives ont trouvé un foyer, certaines personnes vont se remémorer une période de leur existence et d’autres apprendront ce que c’était de [grandir] dans les années 1980.» On est, en tout cas, impatients de découvrir le résultat!