Fidèle à ses habitudes, Audvik – qui fabrique ses manteaux et ses accessoires au Québec – propose une nouvelle collection qui marie style, chaleur et responsabilité environnementale. Conçue au plus près des souhaits des clients et elle comprend désormais certains modèles en Taille plus.

La collection responsable FOSFO (faite de filets de pêche recyclés abandonnés dans l’océan), lancée l’an dernier, étoffe quant à elle sa gamme d’une nouvelle couleur, un bleu poudre qui nous a déjà tapé dans l’œil, ainsi que modèles en tailles plus.

La collection est à découvrir à audvik.com.

