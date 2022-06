C’est en février 2022 que certains morceaux de la collection on été aperçus pour la première fois à l’occasion du défilé Exquisite Gucci. La collaboration des deux grandes marques a officiellement été dévoilée le 7 juin 2022 et met de l’avant l’esthétique kaléidoscopique d’Alessandro Michele, directeur artistique de la Maison Gucci.

La campagne est inspirée directement d’un catalogue d’archives Adidas datant de 1979 et présente des imprimés colorés, des coupes vintage et un logo revisité pour l’occasion. La sélection est variée: du prêt-à-porter homme et femme, des sacs, des chaussures, des bijoux et des pièces lifestyle telles que des sacs de golf. Afin de démontrer son engagement envers l’innovation, le progrès, les objectifs de durabilité et l’action collective, Gucci a pris plusieurs initiatives comme l’utilisation de matériaux plus conscients et d’emballages recyclables.

La collection est disponible dès maintenant, dans les magasins désignés (dont un à Toronto), en ligne sur gucci.com, dans les boutiques éphémères pop-ups, et quelques morceaux sur l’application officielle d’Adidas.