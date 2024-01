«Je déteste vraiment la mode», déclare tout de go Elisa C-Rossow en riant. Elle ne fait pas référence au métier, mais à l’industrie et à sa quête incessante d’une tendance qui deviendrait virale, au détriment de… tout le reste. «Ce qui me préoccupait le plus lorsque j’étudiais dans le domaine textile, c’est qu’il me semblait qu’on avait complètement perdu de vue la valeur du vêtement, dit-elle. On a perdu de vue la valeur artistique, le fait que quelqu’un ait une idée et développe cette idée autour du corps.» Après avoir obtenu son diplôme à Paris, la designer a déménagé à Montréal et y a rapidement fondé sa marque éponyme, dans le but de répondre à tout ce qu’elle désirait changer dans la mode.

L’intemporalité du style — ou, comme elle le dit, le fait de «ne jamais être à la mode… sans être hors de la tendance» —, tel est le fondement de sa gamme de vêtements féminins de luxe. Ils sont fabriqués sur commande, et sont composés de classiques minimalistes offerts uniquement en noir, en blanc ou en crème afin de maximiser leur polyvalence. Derrière la confection en apparence sans effort de ses vêtements se cache un souci d’équilibre rigoureux, qui consiste à supprimer les détails superflus pour permettre aux éléments essentiels du vêtement de briller. «Mon mantra, c’est “less is more”.» Chaque élément du vêtement — des fibres naturelles de haute qualité (comme la laine mérinos biologique) aux étiquettes de prix (faites de chutes de tissu transformées en papier) — est conçu pour assurer sa longévité et réduire son impact sur l’environnement.