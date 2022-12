Marque canadienne iconique, Canada Goose et le label californien Reformation ont uni leur savoir-faire et leur talent créatif pour donner naissance à une collection de manteaux et accessoires aussi hautement durables que colorés. Rendant hommage à l’héritage d’une mode responsable et fonctionnelle, cette première collaboration combine la chaleur et la protection supérieure de Canada Goose avec le style d’inspiration vintage de Reformation.

La collection Canada Goose X Reformation est composée de 7 pièces déclinées dans une variété de motifs et de couleurs audacieuses. Les vestes, parkas et manteaux matelassés sont réversibles et fabriqués à partir de tissus recyclés Feather-Light Ripstop et de satin haute performance. Un foulard coloré est également disponible, constituant une nouvelle catégorie de produit pour la marque de luxe canadienne.

On adore le détail de la doublure intérieure avec l’étiquette « Loved By » sur laquelle on peut inscrire notre nom avant de transmettre le manteau à des amies ou des membres de notre famille pour lui donner une seconde vie.

La collection sera disponible à partir du 6 décembre 2022 en magasin chez Canada Goose et Reformation ainsi que sur canadagoose.com et reformation.com.



Zoom sur nos modèles favoris !