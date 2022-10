La première mannequin est apparue dans un costume vert kelly éclatant, qui a donné le ton à la puissante collection. Ce tailleur iconique, une ode à la couture architecturale, ne pouvait pas être plus Chanel. On a pu voir des looks remarquables évoquant toute la grâce naturelle caractéristique de la maison. Notamment, des jupes en A associées à des chapeaux à larges bords et à des bottes de cowboy faciles à enfiler, ainsi que des robes en dentelle et en mousseline qui s’étendaient jusqu’au sol. Pour répondre aux besoins des invités d’élite qui se trouvaient à l’Étrier, Virginie Viard avait veillé à inclure un éventail de tenues de soirée, toutes plus étonnantes les unes que les autres. «Dans cette nouvelle collection, il y a des tailleurs, des robes longues comme Mademoiselle Chanel les imaginait dans les années 1930: ajustées au corps, même si les épaules sont fortes; il y a également des robes plissées, comme la robe de mariée, dit-elle. Et de la dentelle aussi, incrustée, retravaillée, non pas brodée, mais repeinte. La palette de couleurs se compose de vert vif, de kaki, de beige, de rose, de beaucoup de noir et d’argent.» Les silhouettes plus longues étaient accessoirisées avec les derniers bijoux de haute joaillerie de la maison, un hommage à la collection Bijoux de Diamants, créée par la fondatrice en 1932.

Les normes de la haute couture exigent un luxe de détails incroyable, et l’excellence a été au rendez-vous. La coupe, les matières et les finitions ont été portées à un degré de perfection extraordinaire grâce au savoir-faire des petites mains de l’atelier 19M, qui regroupe les meilleurs artistes couturiers du monde, ceux qui donnent vie à l’élégance discrète pour laquelle Virginie Viard est réputée. «Les vêtements sont légers, féminins, conçus pour être portés», dit-elle à propos des pièces, qui ont continué à impressionner les prestigieux invités jusqu’à ce que le dernier modèle quitte la piste.

Lorsque nous avons été escortés hors de l’écurie géante à la fin du spectacle, un sable fin recouvrait nos chaussures, mais la poussière ne nous a pas gênés. C’était un petit prix à payer pour la beauté et la magie dont nous avions été témoins. Ah, Chanel!

