Messika: À l’instinct

C’est cette année que la fondatrice, Valérie Messika, a pris la décision de créer un podcast et ainsi inviter les proches de la Maison, afin de découvrir les liens et valeurs qui les rassemblent. Parmi eux, on compte le chef Pierre Hermé, le PDG de Smiley Compagnie, Nicolas Loufrani, le directeur de production de la Maison, Antoine Trémoulinas , le célèbre diamantaire et père de Valérie, André Messika.

Animés par le journaliste Patrice Gascoin, les épisodes sont à l’image de la marque: instinctifs, intimes et vrais. « Avec cette série audio, on entre dans un processus narratif différent puisqu’il y a plusieurs épisodes, avec un lien qui se crée par la voix. Et puis l’ambiance feutrée d’un studio déclenche une alchimie particulière. Je souhaitais que cette mise à nue sonore et sans fard des invités reflète cette part instinctive et vraie qui les guide. » affirme Valérie Messika. Un nouvel épisode sera disponible tous les 15 jours sur différentes plateformes d’écoute et sur messika.com.

Saint Laurent: Smoking

Prenant place dans une pièce secrète de la boutique Saint Laurent Rive Droite à Paris, Anthony Vaccarello le directeur artistique de la Maison, invite des personnalités proches de l’univers Saint Laurent afin de discuter librement sur divers sujets. Les premiers invités du podcast, animé par la journaliste Pascale Clark, sont nuls autre que Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Gaspar Noé, Laetitia Casta et Félix Maritaud. Découvrez les épisodes sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcasts et Podcast Addict, en version française ou anglaise.