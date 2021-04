Quelles sont les tendances clés en matière d’habitation pour 2021?

La nature de type agriculture. On pense au blé, au lait, aux pousses d’herbes et de légumes. Le confort de type réconfort et encore les matériaux nobles et proches de nous; le bois surtout.

Dans les dix dernières années, les designers d’intérieur professionnels, APDIQ entre autres, ont mis en place des normes universelles et accordé beaucoup de temps à faire parler l’intérieur avec l’extérieur en adaptant l’ergonomie à l’humain que nous sommes et à notre société qui vieillit.

Certains aspects de notre travail et des propositions que nous formulons aux clients sont maintenant mieux compris. Lorsque nous voulons mettre un mobilier qui comprend des plantes, des herbes, changer l’orientation d’une pièce ou modifier la façon de fabriquer le mobilier pour le rendre plus ergonomique afin que le corps puisse demeurer en santé plus longtemps, nos clients y portent plus attention. Le designer d’intérieur prend soin de l’intérieur parce qu’il a la formation et les études pour le faire. Il accorde à l’habitation autant d’importance à l’intérieur qu’à l’extérieur afin de permettre à l’humain de mieux vivre chez lui.

