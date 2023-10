Roche Bobois et le Canada

La croissance forte et soutenue de ces dernières années aux États-Unis et au Canada a fait du territoire nord-américain le premier marché mondial pour la marque. L’un des plus grands éléments de fierté de François Roche concernant ses franchises au Canada tient en une anecdote qu’il aimait raconter: un jour, il a surpris deux Québécoises en arrêt devant le magasin du boulevard Saint-Germain : « Ah, a dit l’une, ils ont aussi la marque Roche Bobois en France! » (pensant que l’entreprise était canadienne!).

La relation entre Roche Bobois et le Québec, c’est justement l’objet de notre question à Nicolas Roche, Directeur des collections et fils du cofondateur de Roche Bobois.

Pourquoi le magasin de Montréal a-t-il été choisi comme premier magasin au Canada à présenter les nouveaux codes de la marque ?

Le Québec est le premier marché en dehors de la France où nous avons décidé de nous implanter, marquant ainsi le début de notre expansion en Amérique du Nord. Les 50 ans de la marque au Québec sont un anniversaire significatif pour nous, et nous avons voulu marquer cet événement en sublimant le magasin de Montréal, que nous occupons depuis les années 90.

Nous voulions offrir une expérience client exceptionnelle, à la fois en termes de circulation dans l’espace et de stimulation sensorielle avec design novateur qui encourage la créativité et l’inspiration. L’utilisation de matières naturelles telles que la céramique, le bois et le mur végétal offre une ambiance élégante et raffinée, contribuant ainsi à l’atmosphère unique de la boutique. Un élément distinctif de la nouvelle boutique est l’impressionnant escalier suspendu qui permet aux clients d’accéder à la mezzanine.