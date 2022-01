Déco

Un coin bar est l'espace idéal pour recevoir ses proches à l'heure de l'apéro. Il apporte chaleur et convivialité à votre maison, tout en étant synonyme de luxe. Vous pouvez y entreposer vos plus belles bouteilles et les faire sortir pour prendre un verre avec vos amis de temps en temps. C'est également pratique pour prendre rapidement vos repas au quotidien. Pourtant, il suffit seulement de quelques meubles et accessoires pour aménager ce coin design dans votre séjour ou votre cuisine ouverte. On vous explique comment faire à travers quelques conseils !