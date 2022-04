Depuis qu’elle est toute petite, Danielle range ses affaires dans des boîtes. Dans sa jeunesse, la fonction d’«organisatrice d’espaces» ne s’inscrivait pas parmi les options de carrières, alors après un passage en graphisme, puis en ébénisterie où elle a créé une ligne de mobilier — agrémentée de tiroirs, de tiroirs et de tiroirs —, elle a inventé son métier.

«Les gestes que l’on pose pour organiser, ranger et désencombrer, affirme Danielle Carignan, ne transforment pas que l’espace, ils nous façonnent aussi. Ils ne sont pas que des actions techniques, ils conduisent à un mode de vie. Une fois le processus entamé, on ne pense plus et on n’agit plus de la même façon, et on consomme différemment. En plus de gagner du temps, on se libère des irritants!» Convaincus d’avoir encore à apprendre, on a procédé à la collecte de quelques bons tuyaux auprès de cette amoureuse de l’ordre particulièrement douée pour le délestage.