Je ne compte plus le nombre d’heures que j’ai passées, adolescente, devant le miroir sur pied grossissant de ma mère à scruter, à tâter et à triturer mon visage. Je rêvais d’une peau lisse, où ni comédons, ni points noirs, ni pores dilatés n’auraient trouvé refuge. Ce n’est pas étonnant, étant donné que j’ai vécu ma puberté au début des années 2000, l’ère par excellence des pop stars immaculées, des publicités de produits de beauté présentant des mannequins dont le grain de la peau était complètement flouté, et des fameuses bandes pour le nez que je m’obstinais à utiliser chaque week-end pour déloger de mes pores des filaments de sébum oxydé. Je me rappelle encore la douleur ressentie quand j’arrachais méticuleusement la bandelette après les 15 minutes de temps de pose requis, les yeux pleins d’eau.

On voit davantage de «vraies» peaux dans les campagnes publicitaires de nos jours, mais un autre facteur important vient encore peser dans la balance de notre estime: les filtres employés sur les réseaux sociaux. La Dre Julie Mireault, dermatologue et cofondatrice de la Clinique de Dermatologie Rosemont, déplore la surabondance de ces derniers, qui floutent le grain de la peau, gomment les imperfections et, surtout, altèrent notre perception de la réalité. «De plus en plus de patients viennent dans mon bureau et demandent à faire disparaître leurs pores, alors que ceux-ci sont tout à fait normaux et permettent à la peau d’expulser la sueur et le sébum», dit-elle. Même son de cloche chez Jared Bailey, expert international sourcils pour Benefit Cosmetics et esthéticien certifié: «La tendance glass skin (peau de verre) est partout en ce moment, mais ce n’est pas réalisable sans filtre ou sans une retouche numérique. Moi, j’ai plutôt envie d’être bien dans ma peau!» s’exclame-t-il. Après quatre ans de recherches, la marque Benefit a lancé plus tôt cette année une première collection de six soins pour la peau consacrée aux pores, en complément à sa populaire gamme de base et à son spray fixateur pour le maquillage The POREfessional. L’idée derrière celle-ci? «Renverser la haine viscérale qu’on entretient envers nos pores, ce qui passe en premier lieu par le langage qu’on utilise. Ainsi, on ne dit pas: “Est-ce que vos pores sont obstrués et dégoûtants?”, et on n’avance pas qu’on va les “effacer”. On veut donner aux gens les outils nécessaires pour qu’ils aient une peau propre et en santé — et ça, ça ne veut pas dire qu’elle sera parfaite et sans défauts», explique Maggie Ford Danielson, fille de Jean Ford — qui a fondé Benefit Cosmetics avec sa jumelle, Jane — et ambassadrice beauté internationale de la marque. Dans les images promotionnelles de la collection, la compagnie a d’ailleurs fait le choix de ne pas retoucher l’épiderme des mannequins.

Pour changer la conversation autour des pores, encore faut-il comprendre leur structure et, surtout, leurs différentes utilités. Des 5 millions de pores qui nous recouvrent de la tête aux pieds, 20 000 sont sur notre visage seulement. Il sont de deux types: les pores sudoripares, qui jouent un rôle clé dans la régulation de la température corporelle et l’élimination des déchets grâce à la transpiration; et les pores sébacés, qui, en plus d’être le siège de nos follicules pileux (à l’exception de quelques zones, comme les lèvres de notre bouche, les petites lèvres de la vulve, l’aréole des mamelons et les paupières) et de permettre l’évacuation des cellules mortes, sont reliés aux glandes sébacées et libèrent la production de sébum. Ce dernier, souvent mal aimé lorsqu’il est produit en trop grande quantité (on parle alors d’hyperséborrhée), entre dans la composition du précieux film hydrolipidique, qui protège la peau des facteurs extérieurs agressants et de la déshydratation, en plus de la garder souple et confortable.

Comment faire pour distinguer un pore en santé d’un pore obstrué? «On parle d’un pore sain quand il n’y a pas d’accumulation de sébum ou de kératinocytes [NDLR: les cellules épidermiques]», dit la Dre Julie Mireault. En gardant nos pores exempts de sébum, de débris et de cellules mortes, on évite l’apparition de boutons et de comédons. Pour y arriver, la dermatologue suggère aux personnes jeunes, souvent aux prises avec de l’acné, de miser sur des produits contenant de l’acide salicylique, reconnu pour son action kératolytique. Pour les peaux matures, elle propose d’opter plutôt pour des produits à base de rétinoïde — une substance qui favorise le renouvellement cellulaire et la synthèse des fibres de collagène, en plus de cibler les signes du photo-vieillissement — et d’acide alpha-hydroxylé, comme l’acide glycolique et l’acide lactique, dont l’effet exfoliant dissout les cellules mortes qui engorgent les pores. «Il faut traiter nos pores avec respect et avec le bon mélange d’ingrédients; on n’a pas besoin de les torturer», rappelle Maggie Ford Danielson.

Une routine simple, taillée sur mesure pour nos besoins, et de bonnes habitudes auront un effet beaucoup plus probant sur l’apparence et la santé de notre peau qu’un produit dit miracle qui promet d’éradiquer les pores. «Je dis souvent que les pores sont comme les draps de notre épiderme: pen- sez à des draps qui n’ont pas un nombre élevé de fils, puis comparez-les à de très beaux draps qui sont tissés très serré. Vous allez mieux dormir, non? Il faut voir nos pores comme s’ils étaient tissés ensemble, d’où l’importance de les traiter avec soin», conclut Jared Bailey.

DES AIRS DE VÉRITÉ

Adieu, croyances de grands-mères et informations erronées qui circulent à la vitesse grand V sur les réseaux sociaux: l’heure est venue de remettre les pendules à l’heure!

LES PORES S’OUVRENT ET SE REFERMENT: FAUX

«Les pores n’ont pas de structure musculaire; ils ne peuvent donc pas s’ouvrir et se fermer. Quand on va chez l’esthéticienne pour un soin facial et qu’elle utilise de la vapeur, elle vise plutôt à ramollir le sébum et les cellules mortes pour en favoriser l’extraction», explique la Dre Julie Mireault. Dans le même ordre d’idées, l’eau froide ne va pas «fermer» nos pores, mais plutôt tonifier momentanément l’épiderme et ralentir la production de sébum.

ON PEUT MODIFIER LA GROSSEUR DE NOS PORES: FAUX

«On naît avec la taille de nos pores, comme on naît avec notre taille de chaussures; c’est déterminé par notre génétique», indique la Dre Julie Mireault. Le sexe, l’origine ethnique et le type de peau ont une influence sur la taille de nos pores. Par contre, l’exposition au soleil et le tabagisme peuvent les dilater de façon permanente à cause de la dégradation du collagène et de l’élastine, deux substances qui soutiennent chaque pore.

IL EST POSSIBLE DE MINIMISER L’APPARENCE DES PORES: VRAI

On peut faire en sorte que nos pores soient moins apparents en réduisant l’excès de sébum, en soutenant la production de collagène, en exfoliant les cellules mortes à la surface de la peau et en délogeant les impuretés (saleté, pollution, sébum oxydé, etc.) logées dans ces microorifices.

BALANCE TON PORE

On met la main sur ces produits testés et approuvés pour révéler des pores heureux et en santé!