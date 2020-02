En vente libre

Nettoyer

«La première chose que je demande à mes patients, c’est ce qu’ils utilisent pour laver leur visage, dit la Dre Chloé Sylvestre, omnipraticienne spécialisée en dermatologie et en médecine esthétique. Je suggère un nettoyant doux ou pour peau sensible; c’est vraiment la base d’une routine efficace contre l’acné.»

Nettoyant AS, de CeraVe (15,99 $; cerave.ca)

Traiter

«On recherche un soin qui cible l’acné et les cicatrices résultantes, mais aussi, l’autre grande préoccupation de la femme adulte: les signes de l’âge, dit William Gauthier, formateur régional pour le groupe Pierre Fabre. On combine l’acide glycolique pour exfolier les cellules mortes qui contribuent au blocage des pores, l’acide azélaïque pour diminuer l’inflammation et atténuer l’apparence des taches pigmentaires ainsi que la vitamine B3 pour réguler la production de sébum et fortifier la barrière cutanée. Et parce que la bactérie responsable de l’acné peut devenir résistante aux traitements avec le temps, ce sérum renferme aussi une molécule qui détruit cette pellicule de protection.»

Sérum Keracnyl, de Ducray (31,50 $; ducray.com)

«Cet outil exploite la technologie LED pour traiter l’acné efficacement sans générer d’irritation; pendant que la lumière bleue tue les bactéries, les pulsations t-soniques amplifient son effet, en plus d’activer la guérison cutanée», indique Beki Hoxha, directeur général de Foreo pour l’Amérique du Nord.

Soin contre l’acné à la lumière bleue Espada, de Foreo (199 $; foreo.com)

Soigner

«Comme de nombreux traitements contre l’acné peuvent irriter la peau au cours des premiers jours, il est important de choisir un hydratant léger non comédogène, conseille la Dre Robin Wiviott, dermatologue et partenaire de La Roche-Posay. Un nettoyage ou un gommage trop agressif ne ferait qu’augmenter l’inflammation et aggraver l’éruption.»

Hydratant mat Effaclar, de La Roche-Posay (30 $; laroche-posay.ca)

Protéger

«Les boutons disparaissent effectivement au soleil, parce qu’il assèche la peau, explique Dre Sylvestre. Sauf que cette dernière répond en produisant encore plus de sébum, provoquant l’effet inverse. Pire encore: les rayons UV accentuent les taches existantes et dénaturent le collagène, ce qui fait vieillir la peau prématurément. La morale de l’histoire est qu’il faut appliquer un écran solaire tous les jours lorsqu’on souffre d’acné.»

Fluide minéral teinté SPF 50+, de Avène (33 $; eau-thermale-avene.ca)

Nettoyer, prise deux

«Lorsque les pores tendent à se bloquer, il est important de retirer toute trace de maquillage à l’aide d’un démaquillant doux avant même de nettoyer la peau», précise William Gauthier.

Eau micellaire démaquillante Sensibio, de Bioderma (14,95 $; bioderma.ca)

«Si on porte du maquillage, on doit absolument nettoyer son visage le soir, avertit Chloe Smith, formatrice nationale et directrice des communications scientifiques pour SkinCeuticals. Se coucher sans se démaquiller est l’une des pires choses pour la peau acnéique, parce que tout résidu multiplie les bactéries et obstrue les pores s’il n’est pas correctement éliminé. Je suis une adepte des brosses de Clarisonic pour effectuer un nettoyage en profondeur à la fin de la journée.»

Brosse de nettoyage facial sonique Mia Prima, de Clarisonic (139 $; clarisonic.com)

Corriger

«Si les cicatrices d’acné persistent, on ajoute un soin qui favorise le renouvellement de l’épiderme pour diminuer l’apparence des marques plus rapidement», dit l’expert de Pierre Fabre.

Crème ultra-réparatrice anti-marques Epitheliale A.H Duo, de A-Derma (19 $; aderma.ca)

En clinique

Soins topiques

«Si on veut commencer à traiter l’acné dès l’étape numéro un, je conseille un nettoyant avec 2 % d’acide salicylique (disponible chez les professionnels des soins cutanés), dit Dre Sylvestre. Cet ingrédient est tellement efficace pour déloger le sébum qu’on peut constater une nette amélioration sans aucun soin complémentaire.»

Nettoyant médicamenté, de Vivier (61 $; vivierskin.com)

«Ils accélèrent le renouvellement cellulaire qui ralentit avec l’âge et préviennent la congestion des pores: les rétinoïdes sont vraiment efficaces contre l’acné adulte», affirme Chloé Smith.

Retinol 0.3, de SkinCeuticals (70 $; skinceuticals.ca)

«Il existe plusieurs options de crèmes sous prescription. L’important est de s’informer auprès du professionnel traitant sur la période d’irritation initiale; dans la majorité des cas, l’irritation va durer quelques semaines avant de s’estomper, précise Dre Sylvestre. Si on cesse l’utilisation avant ce seuil, la peau n’aura pas le temps de s’habituer aux ingrédients et on n’arrivera jamais à l’utiliser quotidiennement. Dans tous les cas, on doit attendre de 8 à 12 semaines pour constater l’efficacité ou l’échec du traitement.»

Médication

«Les contraceptifs oraux sont souvent utilisés pour contrôler l’acné, autant pendant la puberté qu’à l’âge adulte, indique Chloé Smith. Les faibles doses d’œstrogènes réduisent la suractivité des glandes sébacées pour les ramener à un état d’équilibre. On peut consulter un médecin pour savoir si cette option nous convient.»

«On peut prescrire un traitement antibiotique pour quelques mois qui va calmer les éruptions; on aura parfois à répéter le processus après un an ou deux si l’acné revient, explique Dre Sylvestre. Accutane peut être indiqué dans certains cas, mais ce médicament comporte plusieurs limitations et nécessite un suivi. C’est cependant une option très efficace lorsque la patiente est une bonne candidate.»

Traitements professionnels

«Le laser Fotona est extraordinaire pour éliminer l’acné active et les rougeurs sous-jacentes, affirme Dre Sylvestre. On dirige une lumière sur les glandes sébacées pour les faire rétrécir, ce qui diminue la sécrétion de sébum. On recommande un traitement en quatre temps, à raison d’une séance par semaine. Les effets sont en grande partie permanents, mais on a généralement besoin d’un traitement de maintien par année. On peut couvrir n’importe quelle région du corps, ce qui le rend plus pratique que les soins topiques pour le dos.»

À partir de 150 $/séance – cliniquechloe.com

On aime aussi

Ce soin local nettoie les pores obstrués sans assécher la peau grâce à son extrait d’écorce de saule.

Gel ponctuel clarifiant, de Weleda (27,99 $; weleda.com)

