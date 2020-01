Emilia Clarke sera la tête d’affiche de la première campagne publicitaire pour la collection Clinique iD, qui permet aux consommatrices d’élaborer un soin sur mesure en jumelant une base hydratante à une cartouche d’actifs ciblés. «Nous avons été attirés par Emilia parce qu’elle est optimiste, bien dans sa peau et est l’incarnation parfaite de la femme moderne aux multiples facettes […] Elle est également une utilisatrice authentique de Clinique, ce qui était important pour nous », a mentionné la présidente mondiale de la marque, Jane Lauder.

L’actrice britannique de 33 ans, qu’on connaît aussi pour ses rôles dans la comédie romantique Last Christmas et Solo: A Star Wars Story, a déjà récolté quatre nominations aux Emmy Awards. Elle a aussi été nommée comme étant l’une des personnalités les plus influentes en 2019 par le Time Magazine.