AU SERVICE DE LA BEAUTÉ

Formulés à partir d’ingrédients actifs de la forêt boréale, ces soins ont été conçus pour nous offrir une expérience globale de détente et de mieux-être à la maison, en éveillant nos sens et en procurant à notre peau des bienfaits ciblés. Le Strøm spa nordique a mis son expertise au service de la gamme BORÉAL pour trouver, après des heures de recherche et de développement, le juste équilibre subtil et harmonieux entre tous les ingrédients – hydratants, actifs et minéraux – qui entrent dans la composition de ses produits. Le but: préserver et sublimer la beauté naturelle de notre peau.