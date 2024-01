Appelons ça l’une des nombreuses conséquences de la COVID-19. Depuis la pandémie, la Fatigue — la grande, avec un F majuscule — semble avoir pris d’assaut nos vies. Ajoutons à ça la crise climatique, les guerres, l’inflation et la ribambelle d’autres mauvaises nouvelles qui font la une, et pas étonnant qu’on se retrouve mentalement et physiquement épuisée. Tout ça engendre un dérèglement du cortisol, l’hormone du stress, rendant par la bande notre teint plus terne et nos cernes et nos poches davantage marqués. Autant dire que, depuis plusieurs mois, notre lassitude se lit sur notre minois.

«On reconnaît un visage fatigué à son teint blême, presque grisâtre et sans éclat, à sa peau déshydratée qui creuse les rides et les ridules, à ses cernes visibles, à son hyperpigmentation, surtout autour des yeux, à sa perte de tonicité et, à l’occasion, à ses rougeurs et à ses petits boutons», dit Ève Hudon, propriétaire de la clinique de soins médico-esthétiques Espace Skins, à Montréal. Et avec la montée en popularité des visioconférences, ce sont des signes qu’on a maintenant «la chance» d’observer plusieurs fois par jour sur nos écrans.

«C’est désormais la toute première question que me posent les gens lorsqu’ils viennent me consulter: comment avoir l’air moins fatigués?» révèle la Dre Geneviève Blackburn, omnipraticienne spécialisée en médecine esthétique et fondatrice des cliniques DGB Médispa Victoria Park, à Montréal et à Bromont. «Il faut dire que, dans notre société, on associe souvent la fatigue physique à des émotions négatives. Qui ne s’est jamais fait demander s’il était triste ou malade alors qu’il était claqué?» Heureusement, il existe des tonnes de trucs et d’astuces, de produits et de traitements pour contrer les signes de fatigue. Les voici.