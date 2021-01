Ça y est, l’hiver est bien installé… et les effets se font ressentir! Le froid polaire, le vent glacial et la chaleur sèche des calorifères agressent notre minois. Résultat, le taux d’humidité chute et notre peau en prend un coup! Tiraillements, rougeur, sécheresse et déshydratation sont au rendez-vous. Pour y remédier, on privilégie, matin et soir, une routine ultrahydratante qui agit comme un bouclier. Dans notre trousse beauté? Ces crèmes de jour, ces sérums et ces soins de nuit, qui viennent à la rescousse de notre épiderme fragilisé en deux temps, trois mouvements.