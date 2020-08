Le b.a.-ba des UVA et des UVB

L’épiderme est le plus grand organe du corps, d’où la nécessité de le protéger adéquatement contre les effets néfastes du soleil à longueur d’année, certes, mais particulièrement durant l’été, lorsque l’indice UV est le plus élevé. Qu’est-ce qui distingue les rayons UVA des UVB si ce n’est qu’il faut éviter de s’y exposer?

Impacts. «Les UVA, dont le A pourrait nous faire penser à aging (vieillissement), entraînent la dégradation du collagène dans la peau, causent l’apparition des rides et des taches pigmentaires, et sont responsables du bronzage de la peau et des réactions allergiques causées par le soleil chez certaines personnes. Les UVB, dont le B pourrait nous faire penser à «brûlure», causent les coups de soleil et sont plus souvent associés aux cancers de la peau», explique la Dre Meghan O’Brien, dermatologue et consultante mondiale pour Kiehl’s.

Rayonnement. «Les rayons UVB sont plus forts entre 13 h et 16 h, et on peut voir leurs dommages presque immédiatement, alors que les UVA sont présents toute la journée et que leurs effets néfastes pourront être remarqués à plus long terme. Et comme ils traversent le verre, il faut s’en protéger même si on reste à l’intérieur, surtout si on est près d’une fenêtre», affirme Nour Dayeh, docteure en sciences médicales et spécialiste du développement médical aux Laboratoires Vichy. Même son de cloche lorsqu’il fait gris à l’extérieur, «car les rayons UVA percent les nuages», ajoute Lindsay Barras, responsable de l’éducation à Dermalogica Canada.

Indices solaires

«On note des dommages causés à l’ADN et à la peau après une exposition de seulement 10 minutes sans protection contre les rayons UV», révèle la Dre Meghan O’Brien. C’est que les rayons, UVA comme UVB, «peuvent s’insérer dans l’ADN de nos cellules et causer leur mort cellulaire ou favoriser leur mutation [pouvant causer le mélanome], et induire un stress oxydatif par la production de radicaux libres et la diminution des antioxydants dans la peau», continue Nour Dayeh. Pour s’exposer sans danger, on tient compte de trois indicateurs de confiance.

Le FPS, ou facteur de protection solaire, mesure l’efficacité photoprotectrice des produits contre les UVB. Le nombre indiqué représente essentiellement la période durant laquelle l’épiderme est protégé de ces rayons avant l’apparition d’une rougeur minimale. L’utilisation d’un FPS de 30 signifie que «notre peau mettra 30 fois plus de temps avant de développer un érythème solaire que si on l’expose sans filtre», explique la Dre Meghan O’Brien. Pour se protéger globalement, on s’assure donc d’opter pour un produit qui affiche la mention «à large spectre», ce qui garantit «une protection contre toutes les longueurs d’onde», explique Lindsay Barras, et sur lequel le logo UVA est visible. Celui-ci peut être apposé seulement si l’écran solaire contient un ratio de protection UVA:UVB d’au minimum 1:3, selon Santé Canada.

Boucliers anti-UV

Les experts s’entendent pour dire que les écrans minéraux, aussi appelés physiques, sont tout aussi efficaces que les filtres chimiques. La différence? Les filtres chimiques contiennent des molécules de synthèse qui absorbent les rayons à la place de la peau et les trans- forment en chaleur, tandis que les écrans minéraux réfléchissent directement les rayons UV à la surface de l’épiderme. «Les filtres chimiques sont comparables à une éponge et les écrans minéraux, eux, agissent comme une boule disco», résume Nour Dayeh.

Les écrans minéraux, à base d’oxyde de zinc ou de dioxyde de titane, conviennent à tous les types de peaux et sont particulièrement indiqués pour les enfants ou les personnes dont l’épiderme est sensible ou réactif. «Ce type de peau, plus sujet à l’inflammation, tolère moins bien la chaleur générée par les filtres chimiques», explique Lindsay Barras.