5. Sérum vitamine C

Le sérum vitamine C est doté d’un extraordinaire pouvoir réparateur et hydratant – parole de l’équipe du ELLE! Grâce à ses extraits de camerise, de thé des bois et d’épinette noire, ce complexe sublime et illumine naturellement l’épiderme. Un coup d’éclat instantané!

80 $, ACHETER