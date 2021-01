La toute jeune compagnie Everist vient de lancer un concentré de shampoing en tube et chaque étape de sa production est calculée pour être zéro déchet, du tube à la formule. Il suffit de presser un trait de concentré au creux de la main (d’un demi-pouce à un pouce et demi selon la longueur et l’épaisseur de notre chevelure), de le faire mousser avec un peu d’eau puis de laver nos cheveux comme d’habitude. Quand les cheveux sont mouillés, leur texture est un peu différente qu’avec un shampoing traditionnel, mais une fois secs, ils sont souples, brillants et ultra volumineux. C’est génial, innovateur et la qualité́ est top. Oh, et le parfum de romarin et de menthe de ce shampooing est aussi rafraîchissant qu’élégant!