Multiples bienfaits

On fait du Pilates d’abord et avant tout pour se sentir mieux dans son corps. Tout ce travail afin de rééquilibrer la posture finit aussi par avoir des effets dans notre vie de tous les jours, comme le souligne Véronique Lefort. « Puisque les exercices sont enseignés dans différentes postures (sur le dos, sur le ventre, sur le côté, assis, à genoux, debout…), le Pilates améliore notre conscience posturale au quotidien. Soudainement, on s’allonge la colonne en position assise, on monte les escaliers sans laisser nos genoux se tourner vers l’intérieur… »

En yoga, si on développe avec le temps une conscience posturale certaine en améliorant notre tonus musculaire et notre flexibilité, on peut aussi atténuer notre stress, croit Claudine Langlois. « Ça calme le mental et ça donne un sens à notre vie », dit-elle. Et à chaque type de yoga ses bienfaits : « Si on n’arrête jamais ou si on est anxieux, on gagne à s’initier à une pratique plus lente qui nous enracine. En revanche, si on manque d’énergie, le power yoga peut nous aider à nous activer. »

