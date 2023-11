Le programme de coaching Body Confident Sport est le résultat d’un travail collaboratif entre deux institutions basées sur les données : le Center for Appearance Research (CAR) et le Tucker Center. Les deux organisations ont consacré des ressources à la compréhension de l’impact de l’image corporelle sur la socialisation et la santé mentale, en particulier dans le sport. Ils ont joué un rôle clé dans la conception des outils et des manuels fondés sur des données probantes, essentielles au programme de coaching. Des experts et ambassadeurs comme la Dre Emilie Matheson, la Dre Philippa Diedrichs et la Dre Nicole Lavoi ont également partagé plusieurs découvertes importantes lors de l’événement.

La liste des invités présents sur place faisait écho à de nombreuses statistiques et découvertes académiques qui sont à l’origine de cette initiative. Des athlètes de premier plan comme l’icône du tennis Venus Williams et la gymnaste olympique Laurie Hernandez ont tous partagé des extraits de leurs propres expériences profondément ancrées dans le monde du sport de haut niveau. Comme tant d’autres personnes présentes dans la salle, leurs témoignages m’ont laissé un sentiment d’urgence et un désir de changement pour la génération à venir.