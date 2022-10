Après son départ, le premier rôle qu’il a accepté a été celui de Carmicheal dans le film d’action The Gray Man (de Joe et Anthony Russo, les réalisateurs d’Avengers: Endgame), dans lequel il parcourt la planète aux côtés de Ryan Gosling et de Chris Evans (The Grey Man serait le long métrage le plus coûteux qu’ait produit Netflix ; quelques jours après la première, la plateforme a donné son feu vert pour une suite et un spinoff). Le type de personnage qu’y interprète Regé-Jean Page est non seulement radicalement différent du duc de Hastings, mais il ne ressemble en rien à ce que l’acteur a fait auparavant. Il le décrit comme «une figure délicieusement sombre et sinistre», une manière polie de dire que, dans un film, ce serait le genre de méchant qu’on jetterait joyeusement en bas d’une falaise.