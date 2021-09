Une génération loin des conventions

Eyeliner aux couleurs fluos, utilisation de strass, de décalques et de palettes multicolores, élaboration d’œuvres d’art sur les joues, les paupières, le bout du nez: rien n’arrête ceux qui décident de faire exactement ce qu’ils veulent du maquillage, c’est-à-dire un outil créatif, sans frontière autre que celle de leur talent. Sur Instagram, sur TikTok, dans les festivals de musique, voire au parc au coin de la rue, les looks excentriques et anticonformistes se multiplient – assez pour qu’on voie des produits autrefois réservés aux maquilleurs éditoriaux professionnels faire leur entrée sur le marché de masse. «Quand j’ai commencé à me maquiller, il fallait se diriger vers des marques professionnelles très nichées pour trouver des couleurs intenses, fluos, des paillettes cosmétiques ou d’autres produits plus audacieux, dit Marika D’Auteuil, artiste maquilleuse montréalaise. Maintenant, la plupart des marques, pros comme moins pros, offrent un grand éventail de produits, tant pour les looks naturels que pour les looks plus aventureux. N’importe qui peut avoir accès à ces produits-là sans avoir à se ruiner. C’est donc plus facile et accessible pour les jeunes et les passionnés de beauté, d’expérimenter avec le maquillage.»

Ces mises en beauté sont particulièrement présentes sur la populaire application de partage de vidéos TikTok, dont les utilisateurs sont en grande majorité des membres de la génération Z. Est-ce donc une tendance purement générationnelle? Oui et non, selon Danessa Myricks, artiste maquilleuse aux multiples talents et fondatrice de la marque Danessa Myricks Beauty. «La jeune génération est intrépide, elle vit dans l’instant présent et est très ouverte à l’expérimentation. Les Gen Z sont une source d’inspiration constante, puisqu’ils pensent et repensent sans cesse à la façon d’utiliser le maquillage. Mais il faut dire qu’ils ne sont pas les premiers à le faire!» La pro des pinceaux estime que cette sous-culture de la beauté existe depuis des lunes, mais qu’elle n’était pas connue ni représentée dans les médias. Même si ce sont les adolescents et les jeunes adultes qui semblent mener le bal, ce n’est peut-être pas aussi simple que ça en a l’air. «De nombreuses personnes militent pour une grande liberté et la recherchent depuis longtemps. Je ne sais pas si c’est le climat politique, l’influence de la musique ou la possibilité de faire rayonner plus facilement notre travail, mais je pense que les gens sont devenus plus confiants dans l’expression de leur créativité. C’est pour ça qu’on a l’impression de voir ce type de maquillage partout!»