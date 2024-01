Comment a-t-il fait pour reproduire cette idée, ce sentiment en parfum? Il s’agissait de créer un contraste, un «choc olfactif» entre la souplesse de l’ambre et la fraîcheur aérienne des aldéhydes, molécules connues pour conférer aux effluves un caractère net et éclatant. L’encens flamboyant a été ajouté pour jouer le rôle de «dernière couche», enveloppant l’ensemble de la formule. Le résultat est à la fois chaud et vif, élégant et facile. Il s’éloigne quelque peu du portefeuille de parfums de Dior. Plus moderne et plus décontracté, il est vraiment cool.

Lorsqu’est venu le temps de nommer ce jus particulier, Kurkdjian et l’équipe Dior ont opté pour un nom chargé d’histoire: New Look. Il s’agit bien sûr d’un hommage à la silhouette cintrée rendue célèbre par monsieur Christian Dior en 1947, une révolution sartoriale à l’époque. Mais le nom fait également référence à la vision de Kurkdjian pour la Collection Privée de Dior, une gamme exclusive de parfums très raffinés. «Pour moi, ce parfum a quelque chose de nouveau. C’est un nouveau look parce que j’ouvre un nouveau chapitre au sein de Collection Privée, qui est davantage mon terrain de jeu en tant que parfumeur.»

En ce jour d’automne parisien, Kurkdjian rayonne en distribuant à un groupe de journalistes des buvards imbibés de sa dernière création. Il porte le pantalon qui a tout déclenché. «Il est trop chaud pour la météo d’aujourd’hui», admet-il. «Mais je voulais le porter parce qu’il a marqué le début de mon exploration. Je me suis demandé comment il était possible d’avoir quelque chose de très facile à porter tout en étant très sophistiqué.» New Look incarne cette idée à merveille.

Eau de parfum New Look, La Collection Privée Christian Dior (420 $ pour 125 ml)

