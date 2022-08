Actrice britannique devenue célèbre pour son rôle d’Hermione Granger dans la série de films Harry Potter, Emma Watson, qui depuis poursuit sa carrière cinématographique devant et derrière la caméra, est aujourd’hui aussi reconnue pour son engagement et son activisme envers la cause féministe. Nommée ambassadrice de bonne volonté d’ONU Femmes en 2014, elle utilise sa notoriété pour inspirer la nouvelle génération à combattre les stéréotypes et à unir ses forces pour améliorer la condition féminine.

C’est l’actrice et l’activiste que Prada a choisi pour incarner le visage de son nouveau parfum féminin: Prada Paradoxe. Lancée aujourd’hui, cette collaboration marque la première d’Emma Watson avec la maison de luxe italienne. Elle fait également ses débuts en tant que réalisatrice pour le court métrage du parfum.

« Prada a toujours dépassé les modèles traditionnels et les archétypes de la beauté conventionnelle pour célébrer une féminité qui défie les conventions. C’est un plaisir de créer une campagne et de représenter un parfum avec un concept philosophique aussi profond qui s’accompagne d’initiatives durables, d’une manière qui semble véritablement réelle et pertinente », déclare Watson.