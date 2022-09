Les journées où on est bien coiffées, on se sent tout simplement de meilleure humeur. Demandez à l’artiste canadienne Priyanka, une célèbre drag queen qui, entre ses spectacles sur scène, les séances photos et un million d’autres engagements glamour, exige que ses cheveux soient toujours au top. «Ça donne vraiment le ton d’une journée agréable et productive», dit-elle. C’est pourquoi Priyanka et sa «déesse des cheveux», la coiffeuse professionnelle Kirsten Klontz – le cerveau derrière la coiffure virale de Priyanka dans son dernier clip, Snatch – ont toujours recours aux produits à double usage de la gamme Hair Therapy, de Dove. Elle les adore, parce qu’ils traitent les cheveux pendant qu’on les coiffe. Faites votre choix entre la Brume Miracle multitâche 7 en 1, qui rehausse la brillance, le Sérum Lustrant sans rinçage, qui combat les pointes fourchues, et le shampooing et revitalisant Strength & Fullness Boost.

Nous avons discuté avec Priyanka et Kirsten des produits qu’elles préféraient dans la gamme, de la raison pour laquelle les cheveux sont liés à notre identité et du fait qu’une coiffure réussie peut être un très bon moyen de renforcer son estime de soi.