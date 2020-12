Ampoules Intense Rescue Shots

Nos mèches fragilisées ont besoin d’un peu d’amour? On se tourne vers ces doses individuelles à la provitamine B5 et aux lipides fortifiants pour réparer nos cheveux abîmés par les conditions météorologiques rigoureuses ou les outils chauffants. Après notre shampooing, on sature nos tifs du contenu d’une ampoule à dose unique, qui a été conçue pour éviter les surdoses. Alors, on ne se gêne pas et on l’applique librement. En une minute top chrono, le produit répare visiblement les signes de dommages capillaires et rend nos longueurs ultrabrillantes. Un vrai produit miracle, qui fait toute la différence en une seule application – le choix parfait pour les plus occupées d’entre nous qui cherchent une solution rapide et efficace. En plus, les ampoules sentent le ciel et sont super agréables à utiliser quand on veut s’accorder une pause détente en accéléré.

Astuce On profite du temps de pause express de l’ampoule pour exfolier notre visage à l’aide de notre gommage chouchou. Un soin double pour sublimer et notre chevelure et notre épiderme, tout en s’offrant un moment de répit une fois par semaine.