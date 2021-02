Après avoir fait fureur en Nouvelle-Zélande, où elle a été créée, et en Australie, la marque de soins capillaires MONDAY arrive enfin ici! Déclinée en quatre duos de shampoings et de revitalisants (Gentle, Smooth, Moisture et Volume), la marque se targue de créer une gamme de produits de qualité professionnelle, aux formules exemptes de SLS et de parabènes, et non testées sur les animaux, le tout à prix doux. Le petit plus? Les bouteilles rose blush, qui se fondent comme un charme à la déco de notre salle de bain. On a rencontré la fondatrice de la marque, Jaimee Lupton, pour en savoir plus sur MONDAY et sur ses propres habitudes beauté!

D’où vient votre intérêt pour l’industrie de la beauté? Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer MONDAY?

J’ai longtemps travaillé pour une agence de relation publique, à Sydney, qui gérait des marques de luxe comme Land Rover, Dom Pérignon et Celine, entre autres. Quand je suis revenue chez moi, en Nouvelle-Zélande, il n’y avait nulle part où j’avais envie de travailler, mais qu’il manquait de soins capillaires de qualité à prix abordables sur le marché.

J’ai toujours dit que les produits de beauté peuvent être efficaces sans avoir à coûter une semaine de salaire. Pourtant, j’étais une de ces personnes qui dépensait un montant exorbitant chaque mois pour des produits capillaires. Or, il n’y a aucun ingrédient dans un shampooing et un revitalisant qui peut justifier un coût aussi élevé. Et quand je me promenais dans les pharmacies, tout était similaire : les emballages criards, les promesses… Avec MONDAY, j’ai voulu créer des produits efficaces qui auraient fière allure dans la douche.

Comment décririez-vous l’ADN de MONDAY?

En fait, la meilleure façon de décrire MONDAY serait de décrire la «MONDAY girl»: c’est une fille gentille et cool, mais qui a aussi de l’attitude. Le genre d’amie qui vous offre une bouteille de vin nature pour célébrer votre promotion, qui vous envoie des mèmes rigolos le soir et qui vous partage sa recette de sauce bolognaise végétalienne. Elle est passionnée par l’industrie de la beauté tout en ayant des valeurs environnementales fortes. Elle fait des achats durables, se procure des produits de beauté bio et cherche à encourager des marques fondées par des femmes. Qu’elle soit une étudiante, une femme de carrière ou une maman, elle sait reconnaître une bonne affaire quand elle en voit une, comme MONDAY. C’est la personne vers qui on se tourne pour un bon conseil!