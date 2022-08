Dans la bienveillance et l’ouverture, la sorcière Vanessa DL et Laurie Dupont, plus sceptique, discutent d’expériences mystiques, d’éveil spirituel, de rituels, de consommation et de sobriété.

Puis, à la fin du balado, Vanessa tire Laurie au tarot pour la première fois de sa vie, et elles en tirent toutes deux de belles conclusions.

Pour plus d’infos sur le tarot, vous pouvez vous procurer le livre de Vanessa DL juste ici!

L’art du tarot. Lire les cartes pour prendre soin de soi.

(KO Éditions, 28,95$)

