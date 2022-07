Cancer

22 Juin-23 Juillet

Bien que vous ayez à cœur le confort d’autrui, la vie vous encourage à vous prioriser. Rappelez-vous qu’il est possible d’être ferme dans vos convictions tout en faisant preuve de bienveillance et d’empathie. Redevenez maître de votre vie, et donnez-vous le droit de changer vos projets d’avenir, peu importe ce qu’en disent les autres.

Lion

24 Juillet-23 Août

Que vous soyez à l’aise ou non sous les projecteurs, l’été est votre saison, et cette année, elle vous implore de briller. Avec le passage de Mars en Taureau, vous devrez affronter l’inconfort des réactions que génère votre succès. Votre flamme est précieuse, alors assurez-vous que vos alliés ne seront pas tentés de souffler sur votre bougie.

Vierge

24 Août-23 Septembre

Votre signe trouve refuge dans la routine, mais les prochains mois risquent de vous déstabiliser. Misez sur la flexibilité, et osez perdre pied momentanément pour cultiver votre sens de l’émerveillement. Laissez votre intuition prendre le volant, car d’importantes leçons vous attendent au détour.